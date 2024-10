Un infortunio mette fine alla stagione di Naomi Osaka

agenzia

L'annuncio degli organizzatori del torneo di Hong Kong

ROMA, 21 OTT – La stagione é già finita per Naomi Osaka a causa di un infortunio alla schiena. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo WTA 250 di Hong Kong (28 ottobre-3 novembre), al quale la giapponese aveva programmato di partecipare. Vincitrice di quattro tornei del Grande Slam ed ex numero 1 del mondo, “Naomi Osaka è stata costretta a ritirarsi” dal torneo asiatico “a causa di un infortunio, che purtroppo mette fine alla sua stagione 2024”. Salterà quindi anche le Finals di Billie Jean King, in programma a Malaga dal 13 al 20 novembre, nelle quali il Giappone inizierà contro la Romania. Attuale n.56 nel ranking WTA, 27 anni, si era ritirata all’inizio di ottobre negli ottavi a Pechino. Tornata nel circuito professionistico a gennaio, dopo una pausa di oltre un anno durante la quale ha dato alla luce una figlia, Osaka non è mai andata oltre i quarti di finale.

