Un mercantile attaccato nel mar Rosso al largo dello Yemen

L'equipaggio abbandona la nave, possibile azione degli Houthi

DUBAI, 06 LUG – Una nave mercantile battente bandiera liberiana e di proprietà greca è stata attaccata nel Mar Rosso al largo dello Yemen, secondo due agenzie britanniche per la sicurezza marittima, una delle quali ha riferito che l’equipaggio ha abbandonato l’imbarcazione. L’attacco, al momento non rivendicato, è avvenuto al largo del porto di Hodeidah, controllato dai ribelli Houthi. Secondo la United Kingdom Maritime Trade Operations (Ukmto), un’agenzia della Marina britannica, “la nave è stata presa di mira da diverse piccole imbarcazioni con uomini a bordo che hanno aperto il fuoco con armi leggere e lanciarazzi. La squadra di sicurezza ha risposto al fuoco”. L’Ukmto ha successivamente riferito che la nave era stata colpita da “proiettili sconosciuti”, causando un incendio a bordo. Secondo l’agenzia, un agente di sicurezza ha riferito che la nave stava imbarcando acqua e che “tutto l’equipaggio ha abbandonato la nave ed è in attesa di soccorso”. L’agenzia britannica per la sicurezza marittima Ambrey ha riferito, da parte sua, che la nave è stata colpita da due veicoli di superficie telecomandati, che ne hanno “danneggiato” il carico. L’agenzia aveva precedentemente segnalato un attacco alla nave da parte di “otto piccole imbarcazioni” mentre transitava verso nord nel Mar Rosso. Concorda comunque sul fatto che l’attacco sia stato effettuato con armi leggere e lanciarazzi.

