Un milione di under 40 vorrebbe comprare casa ma non riesce

Studio Facile.it. Tra chi ce la fa, 1 su 3 lo deve ai genitori

ROMA, 25 MAR – Più di un milione di ragazzi tra i 29 e i 39 anni vorrebbe comprare casa, ma non riesce perché non ha le capacità economiche per farlo. Tra chi ce l’ha fatta negli ultimi cinque anni, quasi uno su tre deve ringraziare mamma e papà per il loro sostegno nella spesa. Sono i dati di uno studio commissionato da Facile.it all’istituto mUp Research. Il 62% dei millennial non è ancora riuscito ad acquistare un’abitazione tutta sua. Mentre circa 830mila giovani hanno capito, prima ancora di procedere all’acquisto di casa, che senza l’aiuto dei genitori non avrebbero mai avuto i fondi necessari. Tant’è che fra chi ha comprato casa negli ultimi cinque anni, 7 persone su 10 hanno avuto bisogno dell’intervento della famiglia in fase di finanziamento, per fare da garanti al mutuo, per abbassare l’importo da chiedere in banca o, ancora, per coprire le spese accessorie. E ci sono pure 276mila fortunati che grazie a mamma e papà hanno potuto prendere casa senza mutuo. Somme spese dalle famiglie che nel 56% dei casi sono regali e non verranno restituiti, percentuale che sale al 61% per il campione femminile. Tra gli acquirenti nella fascia 29-39 anni, il 69% si è rivolto a un istituto di credito per completare l’acquisto (al Nord la percentuale è del 74%). L’analisi dell’osservatorio Facile.it-Mutui.it (su un campione di 90mila richieste tra gennaio e febbraio 2025) riporta che il costo medio degli immobili oggetto di finanziamento è pari a 192.826 euro e l’aspirante mutuatario chiede in media un finanziamento da 142mila euro a copertura del 79% del valore dell’immobile. L’età media di chi ha presentato domanda era, all’atto della firma, pari a poco meno di 38 anni, mentre in oltre un caso su quattro (26%) la domanda era accompagnata da una richiesta di accesso al Fondo Garanzia prima casa, percentuale che sfiora il 50% tra gli under 36. Il sondaggio di mUp Research si è svolto tra il 19 ed il 28 febbraio 2025 attraverso 3652 interviste Cawi a un campione di individui nella fascia 18-39 anni, rappresentativo della popolazione italiana sul territorio.

