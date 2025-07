Un morto in Russia per droni ucraini, 19 feriti a Kiev

agenzia

La vittima nella regione di Rostov

MOSCA, 04 LUG – Una persona è stata uccisa nella notte tra giovedì e venerdì da un attacco di droni ucraini nella regione di Rostov, nella Russia meridionale, secondo quanto annunciato dal governatore regionale, mentre le autorità ucraine hanno riferito di almeno 19 feriti negli attacchi russi su Kiev. “I droni hanno attaccato i distretti di Azov, Millerovsky e Tarasovsky durante la notte. L’esercito ha respinto l’attacco aereo, ma purtroppo non è stato privo di tragiche conseguenze”, ha scritto su Telegram il governatore ad interim della regione russa di Rostov, Yuri Slyusar. Nel villaggio di Dolotinka, nel distretto di Millerovsky, un drone si è schiantato contro un edificio residenziale di due piani, uccidendo un insegnante in pensione, ha detto Slyusar, aggiungendo che altri attacchi hanno causato danni materiali, a volte significativi, ma nessuna vittima. I droni ucraini hanno anche preso di mira la regione di Mosca all’alba di oggi, ferendo lievemente una persona nel distretto di Sergiev Posad, secondo il capo del distretto, Oksana Erokhanova. Nello stesso distretto, la caduta di detriti di droni ha causato un incendio in una sottostazione elettrica, causando interruzioni di corrente, ha aggiunto Erokhanova. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver intercettato e distrutto 48 droni ucraini durante la notte, di cui 26 nella regione di Rostov. Da parte ucraina, le autorità di Kiev hanno annunciato che attacchi missilistici e con droni russi contro diversi quartieri della capitale hanno ferito almeno 19 persone durante la notte, di cui 14 ricoverate in ospedale. Secondo la compagnia ferroviaria nazionale ucraina, Ukrzaliznytsia, il bombardamento russo ha danneggiato l’infrastruttura ferroviaria nella parte occidentale della città, causando la deviazione del traffico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA