Un murale per i fratelli Mattei. La Russa, ora pacificazione

Il presidente del Senato: 'importante la memoria sia di tutti'

ROMA, 16 APR – “Io ho conosciuto il papà, ho conosciuto la mamma: in quei giorni c’ero e so come l’abbiamo vissuta. Questo murale in qualche modo è la testimonianza che non solo noi adesso ma tutti possono avere questa memoria. Ed è molto importante, non per noi, per tutti. Per la pacificazione, per un sentimento che deve accomunare non solo nei loro confronti ma nei confronti di tutti i ragazzi e qualunque idea avessero o coltivassero che hanno dato coscientemente o, come loro, incolpevolmente e incoscientemente la vita”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa alla cerimonia di commemorazione nel 52esimo anniversario della strage di Primavalle dove è stato inaugurato il murale per i fratelli Mattei.

