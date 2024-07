Un percorso di espansione globale: SONGMICS HOME annuncia l’apertura in Germania e in Inghilterra di tre nuovi magazzini da 80.000 metri quadri

agenzia

DUISBURG, Germania, 19 luglio 2024 /PRNewswire/ — SONGMICS HOME, marchio di arredamento online leader a livello mondiale, di recente ha annunciato l’apertura di tre nuovi magazzini gestiti autonomamente a Duisburg, in Germania, e a Coventry, in Inghilterra. Questa espansione aggiunge oltre 80.000 metri quadri di nuovi spazi destinati a magazzino nel mercato europeo, regione in cui negli ultimi 14 anni l’azienda ha ottenuto un elevato riconoscimento del marchio.

Con un fatturato globale che nel 2023 ha raggiunto quota 861 milioni di dollari USA, SONGMICS HOME ha aumentato con successo, del 21,6% all’anno, le proficue performance registrate nei mercati europei. Guardando al futuro, SONGMICS HOME prevede di continuare ad espandere e aggiornare la propria rete di magazzinaggio e logistica in Europa, fornendo soluzioni di arredo di qualità elevata ai consumatori locali.

I due nuovi magazzini di Duisburg, gestiti dall’azienda tedesca Euziel International GmbH del gruppo SONGMICS HOME, e denominati DUI e DPT, si estendono su una superficie totale di 65.000 metri quadri, pari a oltre il 50% della capacità di magazzino di SONGMICS HOME in Germania. Secondo le previsioni, queste nuove espansioni ridurranno in misura significativa i costi di consegna delle spedizioni in container al magazzino, nella misura del 25%, aumentando potenzialmente la soddisfazione del cliente e la reputazione dell’azienda nel mercato locale.

La nuova struttura di Coventry, gestita dalla britannica FURNOLIC CO. LTD, apporterà altri 15.000 metri quadri di spazio di magazzino, rafforzando notevolmente l’efficienza delle consegne dell’ultimo miglio nel Regno Unito.

“Il Duisburg Logport è un hub fondamentale per le nostre merci”, ha affermato Yi Kong, direttore generale di Euziel International GmbH. “Questo contratto di locazione ci offre l’opportunità per stabilire un punto d’appoggio nel più grande porto interno del mondo e ottimizzare il flusso delle nostre merci”.

Il porto di Duisburg, che copre il mercato europeo, svolge un ruolo strategico poiché è qui che passa circa il 30% del commercio ferroviario tra Cina ed Europa, con 60 treni in arrivo ogni settimana. Attualmente, oltre l’80% dei container della linea europea di SONGMICS HOME transita verso i magazzini tramite Duisburg. Per supportare l’ampia domanda da parte dei magazzini locali, la forte capacità di SONGMICS HOME di connettersi con centinaia di fornitori globali e di gestirli diventa la forza trainante principale.

Markus Bangen, amministratore delegato di Duisport, ha dichiarato: “Siamo lieti di concedere in locazione l’attuale proprietà sull’isola di Mercator a Euziel, un partner di fiducia con cui abbiamo un rapporto professionale consolidato in un’altra area del porto di Duisburg”.

Attualmente SONGMICS HOME gestisce in modo indipendente oltre 350.000 metri quadri di magazzini a livello mondiale, con hub realizzati in Germania, Stati Uniti, Regno Unito e Cina. Con l’apertura di questi magazzini l’azienda punta a creare una serie di sistemi transfrontalieri logistici e di magazzino completi, che influiscono sullo sviluppo sostenibile dell’azienda nell’espansione delle sue attività globali.

Informazioni su SONGMICS HOME

SONGMICS HOME è stata fondata ufficialmente nel 2010 ed è proprietaria di tre importanti marchi di prodotti: SONGMICS per l’arredo della casa, VASAGLE per i mobili eleganti e Feandrea per i prodotti destinati agli animali domestici. Promuovendo la missione “Complete Your Dream Home”, SONGMICS HOME si impegna a fornire ai consumatori globali elementi d’arredo eleganti e preziosi. Insieme a un’esperienza efficiente, SONGMICS HOME consente a chiunque di creare in tutta semplicità la casa dei propri sogni.

A tutt’oggi, i prodotti dell’azienda sono distribuiti con successo nei mercati di oltre 70 paesi e regioni, tra cui Europa, America settentrionale e centrale e Asia, al servizio di oltre 20 milioni di famiglie in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.songmicshome.com.

Facebook: https://www.facebook.com/SONGMICSHOME

Instagram: https://www.instagram.com/songmicshome/

YouTube: https://www.youtube.com/@SONGMICS_HOME

Contatto con i media: pr@songmicshome.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2463384/dji_fly_20240625_163322_143_1719326018217_photo.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2463385/dji_fly_20240625_161946_129_1719325210489_photo.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2463386/dji_fly_20240625_153330_113_1719322428262_photo.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2463387/4.jpg