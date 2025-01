Un salto tra i più grandi, Flora Tabanelli regina del freestyle

agenzia

A 17 anni azzurrina vince X Games ad Aspen, è la prima italiana

ROMA, 25 GEN – Il salto dove il cielo è sempre più blu lo ha confezionato nella patria degli scatenati sugli sci. A 17 anni, Flora Tabanelli ad Aspen è decisamente planata tra i più grandi del freestyle: la giovane atleta emiliana, classe 2007, in Colorado ha vinto la prova di big air agli X Games, l’evento per eccellenza legato alla sua disciplina, la prima italiana a riuscirci e anche la più giovane di sempre. Un’impresa per l’azzurrina che a livello juniores ha vinto tutto, compresi due ori ai Giochi olimpici giovanili e altrettanti ai Mondiali di categoria, e che ora però sta dettando legge nel circuito maggiore. “Risultato storico? Direi di si – dice l’atleta del Livigno Team al telefono con l’ANSA – E’ stata un’emozione grandissima, e poi avevo potuto fare un solo training. Ho fatto un salto molto bello e sono contenta davvero”. Il primo ad abbracciarla e a gioire per lei è stato suo fratello Miro, azzurro del freestyle che ha ispirato la stessa Flora. “Abbiamo festeggiato insieme, era felicissimo per me – ha detto l’azzurra – e poi tutta la mia famiglia, che possiamo vedere poco visto che siamo sempre in giro per le gare”. Questa stagione era già cominciata alla grande, con la prima vittoria in Coppa del mondo lo scorso 10 gennaio nella tappa di Kreischberg. “Questo sport mi piace tanto – racconta Tabanelli – ne ho provati tanti fin da piccolina, dalla ginnastica al pattinaggio, allo sci: poi con il freestyle è nata la passione seguendo le orme di mio fratello. E’ stato subito amore”. Quando non fa acrobazie con gli sci ai piedi, la teen-ager azzurra suona il pianoforte (“ho una pianola elettrica che mi porto spesso dietro”) e disegna (“faccio il liceo artistico indirizzo designa, mia sorella è bravissima fa anche delle mostre”). Ma adesso testa e gambe sono tutti per realizzare atri sogni: “Lavoro per migliorare la tecnica e so che c’è tanta strada da are – spiega – Olimpiadi? Bisogna qualificarsi e fare bene. I Giochi in casa e poi a Livigno dove praticamente sto sempre sono un sogno, non vedo l’ora. Adesso voglio continuare a fare bene in coppa, conquistare altri podi e nel mio piccolo essere di ispirazione per i ragazzi e spingerli a fare questo bellissimo sport”. Portabandiera dell’Italia ai Giochi giovanili invernali di Gangwon 2024, Tabanelli ad Aspen ha battuto la statunitense Grace Henderson e la francese Tess Ledeux, campionessa in carica, ed avversaria dell’azzurra negli appuntamenti di Coppa del mondo. Circuito che ripartirà la prossima settimana sempre sulle nevi del Colorado. La piccola grande Flora sogna di fare un’altra magia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA