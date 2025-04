Un sisma di magnitudo 5.0 ha colpito il nordest di Taiwan

agenzia

Avvertito anche a Taipei, nessun danno a persone o cose

PECHINO, 09 APR – Un terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito questa mattina il nordest di Taiwan, in base alle stime dello Us Geological Survey. Il sisma si è verificato alla profondità di quasi 70 chilometri nella contea di Yilan, vicino alla capitale Taipei, dove la scossa è stata percepita in modo netto. Secondo i media locali non ci sono al momento segnalazioni rilevanti di danni a persone o cose. L’ultimo grande terremoto a Taiwan, zona altamente sismica, si è verificato nell’aprile del 2024, quando l’isola fu colpita dalla scossa di magnitudo 7.4, clasificata come la più forte degli ultimi 25 anni. Almeno 17 persone persero la vita, a causa delle frane e dei gravi danni agli edifici intorno a Hualien.

