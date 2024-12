agenzia

Ha una pistola simile a quella dell'arma dell'omicidio

NEW YORK, 09 DIC – La polizia di Altoona in Pennsylvania ha fermato un uomo in relazione all’assassinio del Ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson a Manhattan il 4 gennaio. Il fermo è avvenuto perché l’uomo è stato trovato in possesso di una pistola simile a quella usata nell’omicidio.

