Una gradinata di Orgosolo si tinge dei colori della Palestina

Le autrici del murale sono tutte donne del paese del Nuorese

ORGOSOLO, 02 GIU – La gradinata di piazza Gramsci, a Orgosolo, nel Nuorese, si tinge dei colori della bandiera della Palestina. Rosso, nero, bianco e verde e una scritta: “Palestina Libera”. Le autrici del murale sono tutte donne del paese barbaricino, che hanno voluto rappresentare così tutta la loro indignazione per le morti nella Striscia di Gaza e mostrare la loro solidarietà alla popolazione civile. La realizzazione della grande murale dal valore particolarmente significativo, in particolare in questi giorni di crisi, era stato annunciata al Comune in una missiva. L’idea è partita da Lina Sanna, artista e muralista di Orgosolo: “Noi lo abbiamo fatto per essere vicino alle persone che soffrono. Era stata una decisione presa già da gennaio, ma avevano rimandato a causa del tempo, troppa pioggia”, ha detto la muralista, “E comunque io ho fatto la proposta, ma la realizzazione è stata di tutte, la collaborazione è stata completa. Non sarei riuscita a realizzarla da sola, per questo il merito è di tutte quante”.

