Una nuova talpa punta il dito contro Boeing, difetti nel 787

agenzia

La denuncia, 'rischio conseguenze devastanti'

NEW YORK, 26 GIU – Una nuova talpa mette in guardia sui problemi degli aerei Boeing 787: alcuni componenti sono stati costruiti con modalità non sicure e questo potrebbe potenzialmente tradursi in “devastanti conseguenze”. A denunciare il colosso dell’aviazione americano – riportano i media americani – è Richard Cuevas, un meccanico di Strom, un contractor di Spirit Aerosystems, la società partner di Boeing. Cuevas afferma di aver presentato una denuncia a Boeing e Spirit nel 2023 spiegando le carenze a cui aveva assistito e di essere stato licenziato pochi mesi dopo. Boeing spiega di aver indagato sulla denuncia di Cuevas e di non aver riscontrato alcun problema di sicurezza. “Ci ha riportato le sue preoccupazioni e noi le abbiamo indagate in modo approfondito come facciamo quando ci sono temi legati alla sicurezza. le analisi degli ingegneri hanno determinato che i problemi sollevati non presentavano problemi di sicurezza ed era stati affrontati”, ha messo in evidenza Boeing.

