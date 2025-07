Una sound parade a Ferrara per il compleanno di Aldrovandi

agenzia

La festa lungo le mura a vent'anni dalla morte del giovane

BOLOGNA, 11 LUG – Sabato 19 luglio, a quasi vent’anni dalla sua morte, il Comitato Federico Aldrovandi 2005-2025 ha deciso di ricordare il giovane ucciso a 18 anni a Ferrara con una ‘sound parade’, una parata di musica lungo le mura della sua città. Un modo per festeggiare il suo compleanno: Aldrovandi era nato il 17 luglio 1987 e venne ucciso due mesi dopo essere diventato maggiorenne. L’appuntamento è alle 18 da viale Belvedere, all’incrocio con Corso Porta Po. Il percorso attraverserà le mura dirigendosi verso il Torrione del Barco, poi Porta degli Angeli, Punta della Montagnola, il Torrione di San Giovanni, per poi immettersi nel sottomura a est della città, fino alla zona di San Giorgio dove si uscirà in via Ravenna per arrivare al circolo Black Star, che ospiterà la festa finale. “Il percorso è studiato per non impattare sul traffico urbano, ma anzi per abbracciare idealmente la città, percorrendone una delle parti più belle, che attraversa zone alberate e ombreggiate, per garantire un riparo dalla calura estiva – sottolinea il comitato in una nota – L’invito è quello a partecipare a piedi o in bici, da soli, con amici, in gruppo: sarà una festa per tutte e tutti”.

