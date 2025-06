Un’altra notte di proteste a Belgrado, strade bloccate

agenzia

Studenti e attivisti chiedono elezioni anticipate

BELGRADO, 30 GIU – Migliaia di manifestanti hanno bloccato ieri le principali arterie stradali di Belgrado e di altre città serbe e le manifestazioni per chiedere elezioni anticipate stanno proseguendo per la seconda notte consecutiva dopo l’imponente raduno di sabato nella capitale. Gli attivisti anti-corruzione, in risposta all’arresto di un “gran numero di cittadini” in seguito alla protesta, hanno promosso ulteriori azioni, con migliaia di persone che hanno risposto organizzando decine di blocchi stradali intorno alla capitale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA