Unesco: Procaccini, ‘via Appia esempio di crescita e custodia ambiente e territorio’

agenzia

Roma, 27 lug. “L’iscrizione della ‘Via Appia. Regina Viarum’ nella Lista del Patrimonio mondiale Unesco, è un riconoscimento alla storia e alla identità della nostra nazione. Come e più per gli altri 59 siti Unesco italiani, nel caso della via Appia si tratta di un bene la cui valorizzazione non è un mero atto simbolico ma testimonianza di come uomo, ambiente e territorio possano splendidamente crescere e reciprocamente custodirsi e valorizzarsi, esattamente come è nello spirito di noi conservatori”. Lo afferma l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, Co-presidente del Gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo.