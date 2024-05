Ungheria: Avs, ‘anche oggi grave violazione diritti Salis, governo intervenga’

agenzia

Roma, 24 mag. “Aver rivelato, come è avvenuto oggi in udienza a Budapest, da parte del giudice l’indirizzo dell’abitazione dove Ilaria Salis sconta gli arresti domiciliari è davvero un brutto segnale. Di fatto mette a rischio l’incolumità di Ilaria, dei suoi familiari e di chi la ospita. Una gigantesca violazione dei diritti su cui chiediamo immediatamente un intervento di tutela da parte del governo italiano, affinché innanzitutto nei confronti del governo ungherese venga avanzata la più ferma e decisa protesta per questa condotta processuale incredibile e soprattutto perché a questo punto venga garantita nella maniera più assoluta la sicurezza per Ilaria o trasferendola in Italia o trovando altre soluzioni”. Così Nicola Fratoianni ed Angelo Bonelli dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Eravamo preoccupati di questo processo e delle sue garanzie, – proseguono i leader di Avs – e rimaniamo preoccupati ancor oggi. Anche questa ultima udienza conferma la natura strumentalmente politicizzata di un’inchiesta delle autorità ungheresi che ha portato a lunghi, durissimi, ingiustificati mesi di reclusione per Ilaria con sofferenze inaccettabili”.