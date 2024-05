Ungheria: Bonelli e Fratoianni, ‘scarcerazione Salis bella notizia, continua impegno’

agenzia

Roma, 23 mag. “Oggi Ilaria Salis è finalmente uscita dal carcere di Budapest dove si trovava rinchiusa da oltre 15 mesi per raggiungere la casa dove continuerà la detenzione ai domiciliari. Una bella notizia e un primo importante risultato della mobilitazione che si è sviluppata attorno al suo caso grazie alla tenacia e alla determinazione della famiglia e di tutti coloro che invece di stare in silenzio si sono battuti e continueranno a farlo per i diritti di Ilaria e di tutti noi”. Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.