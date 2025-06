Ungheria: Cappato, ‘Orban è il primo a violare le leggi, via da Consiglio Ue’

agenzia

Roma, 27 giu. “Il Primo ministro Orbàn ha invitato tutti a rispettare le leggi, intimando il rispetto del divieto a non manifestare in occasione del Pride. Saremo domani a Budapest con una delegazione di Eumans, a manifestare violando il divieto posto da Orbàn in quanto del tutto illegale. È infatti il Premier ungherese a non rispettare le leggi, essendo la libertà di associazione e manifestazione un diritto fondamentale riconosciuto nella carta dei diritti dell’unione”. Lo dice Marco Cappato.