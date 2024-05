Ungheria: Schlein, ‘Meloni si adoperi per rientro Salis come per Forti’**

agenzia

Roma, 23 mag. “Non possiamo accettare di vedere nessun cittadino e nessuna cittadina italiana portati al processo al guinzaglio. Per questo abbiamo detto da subito che Ilaria Salis deve tornare in Italia. Lo direi per ogni persona, invece abbiamo visto che per il governo di destra non è così. Abbiamo visto che si sono adoperati per fare rientrare Chico Forti, gia’ condannato, e vorremmo che il governo si impegnasse con l’alleato di Meloni, Viktor Orban, perchè Ilaria Salis, che è ancora sotto processo e non ha una condanna, possa stare ai domiciliari in Italia”. Così Elly Schlein al Tg4.

