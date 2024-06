Ungheria: Tajani, ‘Salis in ambasciata? decide autorità giudiziaria’

agenzia

Roma, 7 giu. “Dovrà essere intanto l’autorità giudiziaria ungherese a decidere se Ilaria Salis potrà essere accolta in ambasciata. E poi bisogna vedere se questo è possibile da un punto di vista logistico, perché l’ambasciata d’Italia in Ungheria non è una sede extraterritoriale, ma è come se lo fosse, quindi è come se lei andasse agli arresti domiciliari in Italia”. Lo ha detto ad Agorà, su RaiTre, il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.