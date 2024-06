Ungheria: Toccalini (Lega), ‘Salis paghi debiti, sabato presidio a Milano’

agenzia

Roma, 26 giu. “Sabato mattina la Lega Giovani si ritroverà davanti alla casa occupata illegalmente da Ilaria Salis, per chiedere giustizia. Non può passare inosservato il messaggio, devastante, lanciato dalla neo eletta e da Avs, che occupare casa è cosa buona e giusta. Le occupazioni abusive, oltre a togliere un diritto a chi è regolarmente in lista d’attesa da tempo, sono un reato. Salis paghi il suo debito con Aler”. Così in una nota Luca Toccalini, deputato e segretario federale Lega Giovani.

