Unhcr, ‘nel naufragio a Lampedusa tra 12 e 17 dispersi’

60 i sopravvissuti ospitati nell'hotspot, recuperati 8 cadaveri

ROMA, 13 AGO – Sarebbero tra “12 e 17″ le persone disperse nel naufragio al largo di Lampedusa che si aggiungono ad ‘almeno 20 morti, 8 dei quali sono stati già recuperati”. Lo afferma Filippo Ungaro portavoce Unchr in base alle informazioni raccolte dall’organizzazione che sta assistendo i 60 sopravvissuti ospitati nell’hotspot. “Fino a oggi sono stati 675” tra morti e dispersi “dall’inizio dell’anno nel Mediterraneo centrale” ha ricordato il portavoce.

