Unicef, a Gaza 12 mila bambini malnutriti

ROMA, 11 AGO – Sono 12 mila a Gaza i bambini malnutriti. Il dato si riferisce a luglio ed è il “dato mensile più alto mai registrato”, riferisce su X l’Unicef Medio Oriente e Nord Africa, che parla di un aumento “sconcertante” e chiede che gli aiuti alimentari raggiungano “urgentemente i bambini prima che si perdano altre vite”. “A febbraio erano 2.000 i bambini colpiti da malnutrizione acuta a Gaza. A giugno, quella cifra era triplicata. Ora è quasi raddoppiata di nuovo. È una chiara prova che la malnutrizione sta accelerando rapidamente, mettendo a grave rischio le giovani vite. Il ritmo di questo deterioramento è allarmante”. “Sappiamo come prevenire e curare la malnutrizione. Gli strumenti esistono. Le competenze esistono. Ma senza un accesso sicuro e continuativo, non servono a nulla. I bambini di Gaza hanno bisogno di un accesso urgente ad aiuti su larga scala e di un cessate il fuoco. Adesso” , sottolinea il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia.

