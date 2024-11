Unicef, rischio morte imminente per palestinesi nel nord di Gaza

agenzia

'A causa di malattie, carestia e dei bombardamenti in corso'

ROMA, 03 NOV – La direttrice esecutiva dell’Unicef, Catherine Russell, ha condannato ieri gli attacchi di venerdì nel nord di Gaza che – secondo quando annunciato dall’ufficio stampa governativo della Striscia gestito da Hamas e riportato dai media – hanno provocato la morte di oltre 50 bambini. “Questo è già stato un fine settimana mortale di attacchi nel nord di Gaza. Solo nelle ultime 48 ore, oltre 50 bambini sarebbero stati uccisi a Jabalia, dove gli attacchi hanno raso al suolo due edifici residenziali che ospitavano centinaia di persone”, ha affermato Russell in un comunicato. “L’intera popolazione palestinese nel nord di Gaza, in particolare i bambini, corre il rischio imminente di morire a causa di malattie, carestia e dei bombardamenti in corso”, ha aggiunto. Russell ha inoltre reso noto che l’auto di una dipendente dell’Unicef è stata attaccata ieri mattina da un drone a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza.

