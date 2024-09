Unicredit: Mattarella, ‘indispensabili campioni europei, ma non entro in vicende concrete’

agenzia

Berlino, 27 set. “È un obiettivo indispensabile per l’Unione avere campioni europei. Sulle vicende concrete di quali debbano essere”, ad esempio in riferimento alla vicenda Unicredit-Commerzbank, “non compete a me esprimermi, naturalmente, ma sulla strategia che l’Unione ha già disegnato di avere campioni europei che possano confrontarsi in maniera sperabilmente non competitiva ma collaborativa con altri campioni di altre parti del mondo, è assolutamente indispensabile. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro a Berlino con l’omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier.