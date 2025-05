Unicredit: Misiani (Pd), ‘governo smentisca pressioni su Tar e revochi golden power’

agenzia

Roma, 28 mag. “L’evocazione delle possibili dimissioni del ministro Giorgetti in relazione all’esito del ricorso al TAR di UniCredit contro la Golden power è una sconcertante e inaccettabile forma di pressione nei confronti della magistratura amministrativa”. Così in una nota Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria nazionale del Pd.

“L’unica cosa buona che a questo punto può fare il governo è semmai togliere di mezzo la golden power contro UniCredit, che giuridicamente non sta né in cielo né in terra. Ci auguriamo che il governo faccia chiarezza in tempi rapidi, smentendo con la massima nettezza quanto è stato riportato da alcuni organi di informazione”.