Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

agenzia

Unicredit sale al 26% in Commerzbank

Al momento non vuole chiedere posti in cda

Di Redazione |

MILANO, 25 AGO – UniCredit “ha portato a circa il 26% la propria partecipazione azionaria in Commerzbank, consolidata nei conti” e anche “la restante posizione ‘sintetica’ verrà convertita in azioni fisiche a tempo debito, portando la partecipazione azionaria complessiva a circa il 29%”. Lo annuncia in una nota la banca in cui precisa che “al momento non intende chiedere una rappresentanza nel consiglio di amministrazione”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community
Di più su questi argomenti: