agenzia
Unicredit sale al 26% in Commerzbank
Al momento non vuole chiedere posti in cda
MILANO, 25 AGO – UniCredit “ha portato a circa il 26% la propria partecipazione azionaria in Commerzbank, consolidata nei conti” e anche “la restante posizione ‘sintetica’ verrà convertita in azioni fisiche a tempo debito, portando la partecipazione azionaria complessiva a circa il 29%”. Lo annuncia in una nota la banca in cui precisa che “al momento non intende chiedere una rappresentanza nel consiglio di amministrazione”
