Unicredit: Salvini ‘contrario a trasferimento sede all’estero’

Roma, 26 set. In riferimento al rapporto tra Unicredit e Commerzbank “stiamo assistendo ad un confronto tra privati, sicuramente non mi farebbe piacere il trasferimento all’estero, magari a Monaco, della sede di una grande banca come Unicredit, non sarei assolutamente favorevole a questa ipotesi”. Lo ha affermato il vicepremier, Matteo Salvini, in un incontro con l’Associazione stampa estera.

