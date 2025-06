UniCredit Unlocked a Bologna, Orcel “Raggiunti numerosi traguardi”

agenzia

BOLOGNA (ITALPRESS) – Nell’ultima tappa del roadshow Culture & Strategy “Unlocking Excellence” di UniCredit, l’Amministratore Delegato del Gruppo Andrea Orcel si é unito ai colleghi a Bologna per celebrare la cultura di gruppo, facendo il punto sui risultati che questa ha contribuito a raggiungere ed esaminando nuove sfide e opportunitá a livello locale. Oltre 3.700 colleghi provenienti dalla Region Centro Nord (Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche) hanno partecipato al roadshow a Bologna. I colleghi hanno partecipato di persona alla sessione plenaria a Palazzo Magnani e in diretta streaming dalle quattro regioni. Questo ha permesso al maggior numero possibile di colleghi di prendere parte a questa celebrazione di ció che ci rende UniCredit. “Dal lancio del nostro piano strategico, UniCredit Unlocked, abbiamo raggiunto numerosi traguardi”, ha dichiarato Andrea Orcel, Group CEO e Head of Italy, “che non sarebbero stati possibili senza una cultura che unisce le persone del Gruppo e le aiuta a dare il meglio di sê. Sono orgoglioso della cultura che abbiamo plasmato in UniCredit e di come i nostri colleghi la abbiano fatta loro, portando i nostri valori di Integrity, Ownership, Caring nella loro vita lavorativa e incarnandoli in tutto ció che fanno. Questo é ció che ha permesso alla trasformazione di UniCredit di avere successo fino ad oggi. È importante sottolineare come i nostri colleghi abbiano adattato questi valori ai loro specifici contesti locali. I nostri programmi culturali sono costruiti su misura per ciascuno dei nostri Paesi e delle Region al loro interno, consentendoci di offrire lo stesso elevato livello di prestazioni e successo ai clienti in ogni Paese, incoraggiandoli cosí a dare il meglio di sê con le loro qualitá uniche. Mentre entriamo in questa nuova fase di crescita e accelerazione, sono fiducioso che la nostra cultura preparerá il Gruppo UniCredit nel suo complesso a nuovi traguardi, stabilendo il punto di riferimento per l’eccellenza nel nostro settore”. Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit, ha detto: “Siamo presenti con 431 filiali e un team composto da oltre 3.700 persone al servizio di circa 1,2 milioni di clienti nella nostra Region. Ne accompagniamo lo sviluppo, sostenendo la loro crescita, guidandoli attraverso periodi di incertezza e raggiungendo traguardi significativi. Svolgiamo un ruolo fondamentale nel favorire la sostenibilitá economica e sociale del nostro Paese. Non potrebbe esserci missione migliore per UniCredit”. L’incontro é stato anche l’occasione per celebrare i colleghi che hanno condiviso le loro esperienze di best practice e incarnato i valori del Gruppo: Integrity, Ownership e Caring. I roadshow “Unlocking Excellence” offrono inoltre ai colleghi la possibilitá di far sentire la propria voce e proporre idee direttamente all’Amministratore Delegato e al Leadership Team del Gruppo. In ogni Paese vengono selezionati i progetti migliori, con l’obiettivo di trasformarli in piani d’azione concreti. La tappa di Bologna ha visto la premiazione delle proposte di cinque colleghi, scelti tra i 251 progetti pervenuti dalla Region Centro Nord. L’evento si é concluso con la premiazione di Marinando 2.0 APS ASD, l’associazione di Ravenna sostenuta dalla banca attraverso il Fondo Carta Etica. Con il supporto di UniCredit, Marinando 2.0 APS ASD acquisterá un minibus da nove posti dotato di rampa di sollevamento elettrica per garantire la piena accessibilitá e una barca a vela Hansa 303 con accessori per consentire attivitá veliche e un corso di formazione inclusiva per persone con disabilitá. Le prossime tappe del roadshow “Unlocking Excellence” Culture & Strategy saranno Torino e Palermo, dando cosí l’opportunitá ai colleghi di queste Region di riunirsi e condividere le prioritá strategiche del Gruppo. -foto ufficio stampa Unicredit – (ITALPRESS). mgg/com 17-Giu-25 12:36

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA