Unindustria, Procaccini: “La stabilità è anche un valore economico”

Roma, 8 mag. – “Competitività e non sussidi, credo sia questa la richiesta: non aiuti economici ma esser lasciati liberi di poter esprimere il proprio potenziale”. Nicola Procaccini, eurodeputato FdI e co-presidente Ecr, lo dice chiaramente durante “Fabbrica Europa”, l’incontro vetrina per le proposte di Confindustria in vista delle elezioni europee, insieme ai Parlamentari europei nella circoscrizione Italia centrale, tenutosi a Roma nella sede di Unindustria, promotrice dell’evento. “La competitività non è stata esattamente al centro delle politiche europee dell’ultimo mandato”, analizza Procaccini. “Credo, al contrario, che sia stata sacrificata sull’altare di un furore ideologico che ci ha portato un po’ fuori strada e a perdere competitività in un momento particolarmente critico e contraddistinto da situazioni geopolitiche particolarmente gravi”.