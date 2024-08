Unioncamere, ad agosto assunzioni in crescita del 7,5%

agenzia

Ma la metà delle figure professionali è difficile da reperire

ROMA, 07 AGO – Sono circa 315 mila i contratti di assunzione, di durata superiore ad un mese o a tempo indeterminato, programmati dalle imprese ad agosto, con un aumento del 7,5% rispetto allo stesso mese del 2023 (+22 mila ingressi). Anche per il trimestre agosto-ottobre la richiesta aumenta del +2,3% rispetto al periodo analogo dell’anno scorso. Lo segnala il bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ministero del Lavoro e delle politiche sociali che elabora le previsioni occupazionali di agosto. Tante le opportunità nel settore dei servizi, che prevede 227 mila contratti ad agosto e 919 mila nel trimestre agosto-ottobre. L’industria invece cerca 88 mila lavoratori nel mese e 392 mila da qui ad ottobre. Il manifatturiero quasi 57 mila ad agosto e 243 mila nel trimestre, mentre le costruzioni rispettivamente 31 mila e 150 mila. Il tempo determinato è la forma contrattuale più diffusa, proposta nel 59,4% dei casi, seguita dai contratti a tempo indeterminato (16,5%) e da quelli di somministrazione (10,8%). Sale al 48,9% la difficoltà di reperimento dei profili ricercati dalle imprese, dovuta prevalentemente alla mancanza di candidati e alla preparazione inadeguata. Mancano ingegneri, tecnici in campo ingegneristico, operatori per la cura estetica e operai specializzati.

