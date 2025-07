Unioncamere, da pane a frutta, in 206 Comuni nessun negozio

agenzia

Divario territoriale su beni essenziali, anziani penalizzati

ROMA, 15 LUG – Solo il 44% della popolazione italiana può accedere a un panificio entro 15 minuti, il 35% a una pescheria, il 60% a un fruttivendolo e il 61% a un supermercato. Sono alcuni dei dati forniti da Unioncamere nel corso dell’audizione sulla proposta di legge “Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici” alla commissione Attività produttive della Camera. I dati, elaborati dal Centro studi Tagliacarne nell’ambito del progetto Urban Pulse 15, mostrano che in Italia esiste un serio problema di disuguaglianza territoriale nell’accesso ai beni essenziali, con implicazioni dirette per la popolazione anziana, le famiglie prive di automobile e le persone fragili. Nel nostro Paese, evidenzia Unioncamere, si contano 5.523 comuni con al massimo 5.000 residenti, per un totale di oltre 9,6 milioni di abitanti. Tuttavia, l’accesso ai servizi commerciali essenziali risulta fortemente disomogeneo: la densità di unità locali del commercio al dettaglio nei piccoli comuni è di 9,24 ogni 1.000 abitanti, con un ritardo del 12,8% rispetto alla media nazionale; 206 comuni (di cui 205 con meno di 1.000 abitanti) non presentano alcun esercizio di commercio al dettaglio, coinvolgendo circa 51.200 persone; 425 comuni risultano privi di esercizi alimentari, con un impatto su quasi 170.000 abitanti; in 1.124 comuni è presente al massimo un’attività commerciale alimentare, coinvolgendo oltre 630.000 residenti. In tutti e tre questi ultimi casi, l’indice di vecchiaia è nettamente superiore rispetto alla media nazionale.

