Uniperte, l’unica piattaforma di orientamento universitario nata dagli studenti per gli studenti

agenzia

– Il progetto mira alla creazione di uno spazio digitale e inclusivo in supporto alle carriere accademiche delle generazioni presenti e future

“Il nostro primo obiettivo, che coincide con uno dei 17 SDG tracciati dall’ONU all’interno dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, è assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva per tutti e tutte”, spiega Sara Formosa, Amministratrice Unica e fondatrice di Uniperte. “Siamo partiti proprio da questa tematica quando, nel 2019, abbiamo iniziato a lavorare al progetto Uniperte. Abbiamo approfittato di un’assegnazione pratica prevista per un esame del Prof. Giorgio Ventre, docente di Web e Nuove Tecnologie presso il corso triennale di Comunicazione dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. All’inizio pensavamo di creare una sorta di Wikipedia delle Università italiane, un’enciclopedia accademica a disposizione di tutti gli studenti. In seguito, l’iniziativa si è evoluta in un vero e proprio spazio di studio dello stato di salute del mondo universitario italiano, con piani editoriali di approfondimento, servizi consulenziali e programmi di monitoraggio dei percorsi accademici. Al momento, siamo l’unica azienda in Italia che si occupa di orientamento universitario a essere completamente svincolata da qualsiasi ente di formazione”.

Il passo successivo? Rivolgersi ai futuri studenti universitari con un progetto studiato ad hoc per le scuole superiori. “Abbiamo pensato di fare noi un passo verso di loro, di proporre dei programmi formativi che li portino a conoscere l’Università e le innumerevoli opportunità che offre”, racconta Formosa. “Abbiamo elaborato due percorsi, da fare on-line o a scuola, che forniscono gli studenti degli strumenti necessari a compiere una scelta consapevole e ragionata. Tramite un approccio basato sul peer learning e attività volte a favorire la partecipazione degli studenti, come simulazioni o role-plays, questo progetto mira a potenziare le competenze orientative degli studenti e a offrire una visione chiara e strutturata delle opzioni accademiche e professionali disponibili. Il progetto si conforma ai requisiti del DM 231/24, che enfatizza l’importanza di percorsi personalizzati, integrati nel curriculum scolastico e sensibili alle esigenze locali”.