Unità d’Italia: Gasparri, ‘difendere ogni giorno valori repubblicani’

Roma, 17 mar. “Oggi celebriamo la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Un momento solenne per ricordare i valori fondanti della nostra Repubblica e rendere omaggio alla storia e all’identità dell’Italia. Rinnoviamo quindi i nostri sentimenti di profonda gratitudine nei confronti di tutti coloro che sacrificarono la loro vita per l’unificazione e l’indipendenza della nostra Nazione. Il modo migliore per onorare quel sacrificio è rafforzare il nostro impegno affinché i valori repubblicani vengano difesi ogni giorno, promuovendo il senso di appartenenza di tutti i cittadini alla comunità nazionale”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

