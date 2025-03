Unità d’Italia: Rampelli, ‘oggi diventi il Giorno della Riconoscenza’

agenzia

Roma, 17 mar. “Nei venti della globalizzazione e dei neoimperialismi, dobbiamo ancora di più essere gelosi custodi della nostra unità nazionale, della nostra indipendenza e della nostra identità storica e culturale. Oggi, festeggiando le fondamenta della Patria, ricordiamo con riconoscenza coloro che hanno sacrificato la propria vita per liberarla dagli invasori e quanti l’hanno offerta per difenderla e consolidarla”. Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera.