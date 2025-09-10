UnitelmaSapienza, dall’ANVUR accreditamento con giudizio “soddisfacente”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Nuovo riconoscimento per UnitelmaSapienza. Il Ministro dell’Universitá e della Ricerca, Annamaria Bernini, ha comunicato nei giorni scorsi, attraverso decreto ministeriale, su conforme parere dell’ANVUR (Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), l’accreditamento dell’Universitá Telematica di Roma con giudizio “Soddisfacente”. UnitelmaSapienza ha conseguito i parametri piú alti, ad oggi, tra gli atenei telematici. L’ANVUR svolge verifiche periodiche, di norma con frequenza quinquennale, della qualitá della didattica, della ricerca e della terza missione, oltre che della qualitá delle attivitá gestionali degli Atenei, al fine di concedere l’accreditamento alle Universitá. Il giudizio finale di accreditamento é fondato sia sull’analisi documentale sia sulla visita condotta presso la Sede. Il processo di accreditamento ha coinvolto docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo di UnitelmaSapienza. Un punto di forza riconosciuto a UnitelmaSapienza é la capacitá di coinvolgere attivamente gli studenti nei processi decisionali, unita all’attenzione per la qualitá dei servizi e dei corsi di studio, valutati complessivamente in modo positivo e determinanti per il buon esito dell’accreditamento della Sede. “Un risultato che premia il lavoro e la dedizione della nostra comunitá accademica – commenta Bruno Botta, Rettore di UnitelmaSapienza -. È un riconoscimento che ci rende orgogliosi e ci stimola a guardare con ancora piú entusiasmo e determinazione alle sfide future, rafforzando il ruolo di UnitelmaSapienza come punto di riferimento nel panorama delle universitá digitali, a livello nazionale e internazionale”. UnitelmaSapienza “continuerá a investire in un ambiente formativo e di ricerca di alto livello, attrattivo per studenti, docenti e ricercatori, intervenendo anche negli ambiti che l’ANVUR ha indicato come migliorabili”. – foto spf/Italpress – (ITALPRESS). fsc/mgg/red 10-Set-25 12:41

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA