Università: Bernini a Schlein, ‘sugli studentati i comuni Dem non ci aiutano, si informi’

agenzia

Roma, 14 ott. “Vorrei dare ad Elly Schlein un affettuoso suggerimento. Quello di documentarsi prima di parlare. È un metodo consolidato per chi tiene alla serietà. Se si documentasse, scoprirebbe che sull’housing i sindaci del Pd non stanno partecipando al bando Pnrr”. Così la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini con un post su X. “Noi – prosegue Bernini – abbiamo fatto il nostro dovere: i soldi ci sono e i vincoli burocratici sono stati allentati”.