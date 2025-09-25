Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

agenzia

Università: Bonaccini, ‘congratulazione a nuova presidente Crui Ramaciotti’

Di Redazione |

Roma, 25 set. “Congratulazioni alla rettrice dell’Università di Ferrara, Laura Ramaciotti eletta nuova Presidente della Conferenza dei rettori delle Università italiane. Ci ho collaborato negli anni scorsi, in qualità di presidente della Regione Emilia-Romagna e posso confermarne solidità, competenza, visione. Buon lavoro Laura!”. Così l’europarlamentare Pd, Stefano Bonaccini.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community
Di più su questi argomenti: