Università: Caso (M5s), ‘Bernini contro Sasso, Fi e Lega litigano pure su questo’

Roma, 27 nov. “Lo spettacolo impietoso offerto dal deputato Sasso e dalla ministra Bernini è il segno di come questo governo non stia più in piedi. All’ennesimo tentativo di Sasso di inquinare la Camera dei deputati con frasi intrise di oscurantismo, contro una non meglio specificata teoria gender che a suo dire verrebbe propagandata nelle università, ha risposto la sua stessa ministra Bernini che ha ricordato l’importanza dell’autonomia degli atenei ma soprattutto la libertà della ricerca”. Così il deputato Antonio Caso, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Cultura.