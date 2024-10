Università: Cattaneo (Fi), ‘grazie a Bernini possibilità di valorizzare aspiranti medici’

agenzia

Roma, 16 ott. “Il via libera alla riforma del numero chiuso in medicina segna un traguardo di grande rilevanza per il nostro sistema formativo e sanitario. Il merito va al ministro Anna Maria Bernini, il cui impegno e visione hanno reso possibile questo passo storico superando l’approccio ormai superato dei test d’ingresso, si apre una nuova fase che offre a tutti gli aspiranti medici la possibilità di dimostrare le proprie capacità in un semestre-filtro, puntando su merito e competenze. In questo modo, si valorizzano le aspirazioni dei nostri giovani e si risponde al fabbisogno crescente di medici qualificati, con un sistema formativo più giusto e orientato al futuro del Paese”. Così in una nota il deputato e responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo.

