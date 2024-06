Università: da oggi online risultati test Medicina

agenzia

Chi non è passato può ripetere la prova il 30 luglio

Roma, 10 giu. (Adnkronos Salute) – L’attesa per i futuri medici è finita. Da oggi chi ha fatto il test d’ingresso a Medicina e Chirurgia potrà conoscere il risultato. La graduatoria anonima della prova, sostenuta lo scorso 28 maggio, è infatti online da questa mattina sul sito Universitaly e ogni candidato potrà vedere il proprio risultato nell’area riservata. Per chi non avesse superato i test, c’è la possibilità di ripeterlo il 30 luglio.

