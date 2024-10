Università: D’Attorre (Pd), ‘destra rischia di farla precipitare nel baratro’

agenzia

Roma, 11 ott “Il documento delle 39 associazioni scientifico-disciplinari sugli effetti del taglio al Fondo di finanziamento degli atenei pubblici conferma l’assoluta gravità del problema e rende ancora più surreali le risposte date ieri dal governo in Parlamento”. Lo dice Alfredo D’Attorre, responsabile Università nella segreteria nazionale del Pd.

“Continuare a negare la realtà, confondendo l’FFO con i fondi una tantum e a scadenza del PNRR (che non possono essere certo utilizzati per assumere stabilmente i giovani ricercatori o per favorire le progressioni di carriera di almeno parte delle migliaia di studiosi in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale) è un esercizio scorretto e del tutto privo di senso”, prosegue D’Attorre.