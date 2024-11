Università: De Priamo (Fdi), ‘inaccettabile aggressione a La Sapienza’

agenzia

Roma, 20 nov. “Quando accaduto all’Università La Sapienza di Roma è inaccettabile. L’aggressione a giovani attivisti di Azione Universitaria ad opera di esponenti dei collettivi è il segno di un gravissimo e preoccupante clima di violenza in cui qualcuno vorrebbe impedire la libertà di espressione a chi la pensa diversamente, anche attraverso l’uso della violenza”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.