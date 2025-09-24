Università: Leoni (FI), ‘no a atenei teatro di gesti intimidatori’

agenzia

Roma, 24 set.-“Le immagini che raffigurano all’interno di un mirino la presidente del Consiglio Meloni, il ministro Bernini e il rettore dell’università di Genova, Federico Delfino sono inaccettabili e destano profonda preoccupazione. È gravissimo che un luogo simbolo del sapere e della libertà di pensiero diventi teatro di gesti violenti e intimidatori contro i rappresentanti delle istituzioni. L’università deve restare uno spazio di dialogo, confronto e crescita, non terreno di violenza e di odio. È necessario abbassare i toni ed evitare di alimentare questo clima pericoloso. Alla premier, al ministro Bernini e al rettore Delfino esprimo la solidarietà mia e di tutto il movimento giovanile di Forza Italia”. Così in una nota Simone Leoni, segretario di Forza Italia Giovani.

