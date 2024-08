Università Lum, parte il nuovo corso di Odontoiatria: 40 posti disponibili

agenzia

Roma, 9 ago. (Adnkronos/Labitalia) – Si amplia l’offerta formativa del dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Università Lum Giuseppe Degennaro con l’avvio del corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria. Un percorso della durata di sei anni a numero programmato a livello nazionale, il cui test di ammissione è previsto per il prossimo 2 ottobre in modalità home-based. “La Lum – spiega il rettore della Lum Antonello Garzoni – ha intrapreso da tempo un percorso di crescita nelle professioni sanitarie, con la ferma intenzione di diventare un polo di riferimento nel Sud Italia L’avvio del corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria completa l’offerta formativa per un totale di 450 posti studente accreditati dal Ministero per anno, 290 in medicina e chirurgia, 40 in odontoiatria, 120 in infermieristica, cui si aggiungono gli oltre 1500 studenti che seguono i nostri master specialistici e i programmi executive nelle discipline sanitarie e management sanitario. In questo percorso stiamo velocemente accrescendo il numero di docenti di ruolo del Dipartimento di Medicina, con l’ingresso di professori con esperienze nazionali e internazionali di rilievo e ampiamente inseriti nelle comunità scientifiche internazionali di riferimento”. “Molti di loro – prosegue il Rettore – hanno già preso servizio all’Ospedale Miulli, dimostrando la piena efficacia dell’interazione tra le nostre istituzioni. Nei prossimi anni arriveremo ad oltre 120 docenti di ruolo solo nel dipartimento di Medicina. Inoltre dal prossimo anno accademico completeremo i laboratori didattici per gli studenti dei primi anni, oltre all’avvio del moderno laboratorio di simulazione previsto proprio per il nuovo corso di odontoiatria. Il nuovo Campus della Lum a Casamassima è in piena trasformazione, con progetti di ampliamento anche per residenze universitarie e strutture sportive, e siamo pronti ad accogliere le nuove matricole con la passione per l’insegnamento che ci contraddistingue”. Il termine per le iscrizioni alla prova d’ammissione è fissato per il 26 settembre 2024, i posti a disposizione sono 40. I candidati avranno a disposizione cento minuti per rispondere a sessanta quesiti (ciascuno dei quali con cinque opzioni di risposta) su argomenti di ragionamento logico e logico matematico, biologia, chimica, fisica. Il bando di concorso è visibile sul sito www.lum.it. Per informazioni segreteriastudenti.odontoiatria@lum.it.

