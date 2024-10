Università: Malpezzi (Pd), ‘governo difenda reputazione Roma 3’

agenzia

Roma, 2 ott. “Ieri abbiamo depositato un’interrogazione a prima firma Rando sulla vicenda del presunto “laboratorio gender”, chiedendo alla ministra Bernini quali iniziative intenda intraprendere per difendere la reputazione e il lavoro scientifico dell’Università Roma Tre. In questo Paese, infatti, nessuno può permettersi di intervenire su scelte libere di chi fa ricerca, perché la ricerca è libera e per sua stessa natura va a studiare fenomeni che oggi non sono indagati, per conoscere meglio le situazioni e per poter intervenire”. Lo ha detto Simona Malpezzi, vicepresidente della commissione bicamerale infanzia e adolescenza, in un intervento di fine seduta nell’aula del Senato.

“Vorrei stigmatizzare quanto è successo nei confronti del lavoro fatto da questa università (ricordo a proprie spese e con la volontà delle stesse famiglie coinvolte che hanno effettuato una libera scelta) per provare a trovare risposte a situazioni che, piaccia o meno, ci sono e che per ora sono state indagate solo nella fascia dell’adolescenza e non dell’infanzia. Non si vuole portare avanti nessun tipo di intervento – prosegue – ma ascoltare le famiglie, fare pedagogia, quella vera, quella che nell’Università Roma Tre, come in tante altre università in Italia, si porta avanti da sempre, mettendo al primo posto il benessere di tutti i bambini, come centro e come missione del proprio agire”.