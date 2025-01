Università: Mattarella, ‘ateneo Salento esempio meridionalismo adulto’**

agenzia

Lecce, 17 gen. “Va ricordato l’intuizione e il grande merito lungimirante di coloro che hanno immaginato, proposto, assecondato, condiviso, appoggiato così diffusamente nel popolo del Salento la decisione di investire sulla cultura, non soltanto come decisivo elemento di crescita sociale, di piena cittadinanza di ciascuno, ma anche come motore di sviluppo del territorio. È stato quello un momento di meridionalismo adulto, protagonista”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università del Salento e alla celebrazione del 70/mo anniversario della sua fondazione.

