Università: Mur anticipa a Regioni 433 milioni per borse studio

agenzia

Percentuale in aumento rispetto al passato

ROMA, 24 GIU – Il ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha provveduto al pagamento di 433.093.072 euro in favore degli organismi regionali per la tutela del diritto allo studio universitario. L’importo, il più alto di sempre, è relativo all’acconto sul Fondo integrativo statale (FIS) che finanzia le borse di studio degli studenti che si iscriveranno all’anno accademico 2024/2025. I fondi, erogati in anticipo rispetto agli anni passati, corrispondono al 73 per cento circa dell’intero stanziamento FIS, percentuale più elevata rispetto agli scorsi anni in cui si attestava tra il 50 e il 65%. Nel dettaglio, il riparto per Regione: Abruzzo euro 10.311.266; Basilicata 1.680.214; Calabria 28.892.907; Campania 38.052.686; Emilia-Romagna 51.713.423; Friuli Venezia Giulia 10.130.690; Lazio 55.050.109; Liguria 5.833.132; Lombardia 39.421.233; Marche 16.507.910; Molise 1.552.603; Piemonte 30.309.802; Puglia 35.568.692; Sicilia 39.276.479; Toscana 29.717.149; Umbria 10.213.382; Valle d’Aosta 199.036; Veneto 28.662.359 euro. Lo comunica una nota dell’Ufficio Stampa del Ministero dell’Università e della Ricerca.

