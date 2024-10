Università: Paroli (Fi), ‘Schlein chieda a sindaci di partecipare a bando per housing’

agenzia

Roma, 15 ott. “Elly Schlein compia un atto di coerenza: lanci un appello pubblico a tutti i sindaci del Pd che stanno disertando il bando Pnrr per l’housing universitario. Emuli il ministro Bernini. La lettera che la titolare del MUR ha inviato agli amministratori pubblici, sensibilizzandoli a dare corpo e sostanza alle promesse fatte in questi mesi a favore del diritto allo studio, segue l’appello lanciato la scorsa settimana in Parlamento. Il governo ha fatto la sua parte, garantendo i soldi e allentando i vincoli burocratici. Adesso è la volta dei primi cittadini: Napoli, Roma, Bologna, Milano e Torino battano un colpo, si assumano le loro responsabilità di fronte ai giovani universitari e al Paese”. Lo dichiara il senatore e vice presidente del gruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, Adriano Paroli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA