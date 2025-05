Università: Rando (Pd), ‘governo non volti spalle a ricercatori’

agenzia

Roma, 12 mag. “La protesta dei ricercatori e delle ricercatrici precarie è il segnale forte e chiaro di un disagio che non può più essere ignorato. Parliamo di migliaia di professionisti che, con passione e competenza, portano avanti ogni giorno la didattica e la ricerca nelle università italiane, troppo spesso senza garanzie, senza diritti, senza prospettive. A questa condizione già fragile si aggiunge oggi la riduzione delle risorse pubbliche. Il risultato è un intero pezzo di sistema accademico lasciato nell’incertezza”. Così la senatrice Enza Rando, componente della segreteria del Partito Democratico e della commissione Scuola e Università.