Università: rappresentante studenti Messina, ‘da Nord venuta al Sud, da Unime ottime prospettive’

agenzia

Messina, 22 gen. “Mi trovo dalla parte opposta di chi lascia Messina, perché dal Nord ho deciso di venire al Sud, da parte mia c’è la volontà di poter cambiare le cose e trovare la bellezza in un posto che può dare molto”. Sono le parole di Chiara Furlan, rappresentante degli studenti dell’università di Messina che oggi interverrà in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico che si svolge al teatro Vittorio Emanuele a Messina, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. “L’università di Messina offre ottime prospettive, da quando abbiamo avuto la possibilità di istituire un ottimo dialogo con la rettrice abbiamo potuto lavorare molto e stiamo lavorando molto. Sono molteplici i messaggi da mandare agli studenti, sicuramente dico di investire sull’istruzione, come stanno decidendo di fare- dice – ma anche di far sentire la propria voce che in questo momento può fare la differenza”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA